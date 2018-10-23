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Политика

Путин подписал указ о введении санкций в отношении Украины

Сюжет:
Санкции России против Украины (7)
(обновлено: 01:39 23.10.2018)
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© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкМосковский Кремль. Архивное фотоМосковский Кремль. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в связи с недружественными действиями Украины, сообщается на сайте Кремля.

Автомобили на пункте пропуска Джанкой на границе России и Украины
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Отмечается, что меры принимаются "в ответ на недружественные и противоречащие международному праву" действия Киева, которые связаны с введением ограничительных мер против российских граждан и юрлиц.

Сообщается, что Россия отменит специальные экономические меры, если Украина прекратит действие своих санкций.

В указе не говорится, за какие именно шаги вводятся ограничения. При этом в сентябре стало известно, что Украина приняла решение о вводе санкций в отношении российских предприятий "РЖД Логистика", "Промкомплекспласт" и "Газгольдер", обвинив их в сотрудничестве с компаниями из самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Правительству дано поручение разработать ограничительные меры и определить перечень подпадающих под них украинских физических и юридических лиц.

Москва может ограничить поставки энергоресурсов

Специальные экономические меры в ответ на недружественные действия Украины могут заключаться в ограничении российских инвестиций, поставок энергоресурсов, а также продукции сельского хозяйства, заявил журналистам глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Крымский мост
© Фото : инфоцентр "Крымский мост"
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По его словам, Украина живет за счет российских энергоресурсов, при этом Крыму она отключила поставку водных ресурсов, перекрыв канал и не неся за это никакой ответственности. Тем самым киевские власти фактически действуют не против России, а против людей. Депутат призвал определить лимиты поставок на энергоресурсы.

Он также отметил, что касаться эти меры могут и других ресурсов. В частности, нужно, по его словам, обратить внимание на финансовые транзакции. Однако он уточнил, что в этом отношении следует "действовать аккуратно". "Люди сюда едут, зарабатывают. Препятствовать приезжать украинцам в Россию не надо. Пусть они здесь работают, зарабатывают и понимают, что Россия для них брат", — сказал депутат.

Аксаков подчеркнул, что Россия является крупнейшим инвестором в украинскую экономику, поэтому решение о специальных мерах может коснуться и ограничения инвестиций.

Ответные меры не будут формальностью

Реакция России на недружественные меры Украины не будет формальной и создаст серьезные проблемы как для юридических, так и для физических лиц, которые подпадают под его действие, заявил член Совета Федерации Франц Клинцевич.

Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии XV ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай. 18 октября 2018
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Россия заинтересована в возобновлении отношений с Украиной
По его словам, ответ Москвы на недружественные действия украинской стороны, которые продолжаются не один год, будет отнюдь не формальным, и специальные экономические меры, которые по президентскому указу поручено разработать правительству, создадут серьезные проблемы для физических и юридических лиц, подпадающих под эти меры.

Россия может заморозить украинские поставки

Первый замглавы экономического комитета Совфеда Сергей Калашников  полагает, что Россия может заморозить поставки с Украины приборов, оборудования для ракетной и авиационной отраслей, некоторые сплавы.

Калашников также посетовал, что любые ограничения в сфере торгово-экономического сотрудничества негативно скажутся на экономике обеих стран.

Украина присоединилась к санкциям ЕС

Пресс-служба Совета ЕС сообщила сегодня, что Украина, Черногория, Албания и Норвегия присоединились к решению Евросоюза о продлении до марта 2019 года списка индивидуальных санкций против России.

Депутаты, одетые в традиционную украинскую одежду на заседании Верховной рады Украины в День вышиванки. 17 мая 2018
© РИА Новости / Стрингер
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Эксперт: Украина превратилась для Европы в "надоедливую муху"
Эти страны намерены обеспечить, "чтобы их национальная политика соответствовала" этому решению.

В середине сентября Совет ЕС продлил индивидуальные санкции против физлиц и организаций России в связи с "подрывом территориальной целостности Украины" еще на шесть месяцев, сообщила пресс-служба совета. Ограничительные меры продлены до 15 марта 2019 года. Меры включают замораживание активов и ограничения на поездки. В настоящее время они касаются 155 лиц и 44 организаций.

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