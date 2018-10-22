Болтон прокомментировал возможность размещения американских ракет в Европе

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. США ещё не приняли решение о развёртывании в Европе ракет, способных быстро достичь Москвы, в случае выхода Вашингтона из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

"Мы еще не принимали решений на этот счет. Но я могу сказать, что это еще одна аномалия договора. Технологическая аномалия. Сейчас крылатые ракеты морского базирования имеют дальность полета, которая подпадает под Договор о РСМД. Но раз они расположены на американских судах в Балтийском море, то не нарушают договор. А если переместить их на берег Польши, то это уже будет нарушением", — сказал Болтон в интервью газете "Коммерсантъ"

По его словам, "все это пустопорожние разговоры, не имеющие отношения к более важным проблемам".

"А США видят тут проблему в глобальном смысле. Нас беспокоит нарушение договора со стороны России, ее возможные действия на европейском театре", — добавил Болтон.