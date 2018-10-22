Болтон прокомментировал возможность размещения американских ракет в Европе

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. США ещё не приняли решение о развёртывании в Европе ракет, способных быстро достичь Москвы, в случае выхода Вашингтона из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон."Коммерсантъ".
По его словам, "все это пустопорожние разговоры, не имеющие отношения к более важным проблемам".
"А США видят тут проблему в глобальном смысле. Нас беспокоит нарушение договора со стороны России, ее возможные действия на европейском театре", — добавил Болтон.