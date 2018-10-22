Болтон обсудил с Лавровым ситуацию в Сирии и двусторонние отношения

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном. Архивное фото

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном. Архивное фото

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Помощник президента США по нацбезопаснсоти Джон Болтон в ходе переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым обсудил ситуацию в Сирии и двусторонние отношения, сообщили в посольстве США в РФ по итогам встречи.

"Помощник президента США по национальной безопасности Болтон завершил свой первый рабочий день в Москве встречей с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. На встрече обсуждалась ситуация в Сирии, на Кавказе, в Китае и другие аспекты двухсторонних отношений", — говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.