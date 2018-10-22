В Совбезе рассказали, как прошла встреча Патрушева и Болтона

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон во время встречи в Москве. 22 октября 2018

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон во время встречи в Москве. 22 октября 2018

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Встреча секретаря Совета Безопасности России Николая Патрушева и помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона прошла в конструктивном и деловом ключе, сообщает пресс-служба аппарата Совета Безопасности РФ.

Встреча Патрушева и Болтона прошла в Москве.

"Встреча прошла в конструктивном и деловом ключе. Стороны откровенно обсудили перспективы выстраивания диалога между Москвой и Вашингтоном по стратегическим вопросам безопасности на различных уровнях", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на встрече была подтверждена заинтересованность в возобновлении российско-американских контактов по линии заинтересованных министерств и ведомств в области борьбы с терроризмом, противодействия незаконному обороту наркотиков и нелегальной миграции, а также в сфере юстиции и правопорядка.

"Особое внимание уделено ряду проблемных вопросов двусторонних отношений. В частности, обсуждена проблематика нераспространения и контроля над вооружениями", — подчеркивается в сообщении.