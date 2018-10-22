Путин поручил подготовить ответ на санкции Украины против России

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в отношении Киева.

Как сообщается на сайте Кремля, это стало ответом на "противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации".

В тексте указа не прописано, за какие именно недружественные шаги Украины вводятся ограничения.

Подчеркивается, что Москва отменит специальные экономические меры, если Киев прекратит действие санкций против россиян и российских компаний.

Правительству поручено разработать меры и определить перечень попадающих под них лиц.

Чего коснутся ограничения

Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков заявил, что специальные экономические меры могут коснуться ограничений российских инвестиций, поставок энергоресурсов и продукции сельского хозяйства.

Аксаков отметил, что власти Украины живут за счет российских энергоресуров, но при этом по их вине Крымский полуостров остался без водных ресурсов.

"Перекрыли канал и за это никакой ответственности не несут", — сказал парламентарий.

При этом он добавил, что украинцам не следует запрещать въезд в Россию.

"Надо посмотреть на финансовые транзакции. Здесь нужно действовать аккуратно. Люди сюда едут, зарабатывают. Пусть они здесь работают и понимают, что Россия для них брат", — пояснил депутат.

Аксаков также подчеркнул, что Россия является крупнейшим инвестором в украинскую экономику. Поэтому решение о специальных мерах может коснуться и ограничения инвестиций.

"И сельское хозяйство. Мы по климатической зоне ничем не проигрываем. Надо посмотреть, что мы выращиваем, что производится. Можно ограничить тоже поставки эти", — добавил он.

Госпредприятия под ударом

Руководитель украинского аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев считает, что санкции могут затронуть украинские госпредприятия, имеющие "политический хвост", но не будут направлены персонально против президента Петра Порошенко и премьер-министра Владимира Гройсмана.

Он отметил, что решение РФ о введении санкций — это политическое действие, которое не повлияет на товарооборот между Украиной и Россией.

"Я думаю, что такого роста на 30% как в прошлом году не будет. Было бы сенсацией эмбарго на энергоносители, но этого не случится", — добавил Золотарев.