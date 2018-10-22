МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в отношении Киева, сообщается на сайте Кремля.
Подчеркивается, что Москва отменит специальные экономические меры, если Киев прекратит действие санкций против россиян и российских компаний.
Правительству поручено разработать меры и определить перечень попадающих под них лиц.
Отношения Москвы и Киева
Отношения Москвы и Киева ухудшились после госпереворота на Украине, возвращения Крыма в состав России и начала противостояния в Донбассе.
Москва не раз заявляла, что не выступает стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Украина ввела санкции против российских компаний и физических лиц и периодически пополняет список. Последний раз это произошло в сентябре: под ограничения попали "РЖД Логистика", "Промкомплекспласт" и "Газгольдер".
Кроме того, в августе Украина присоединилась к решению ЕС включить в санкционный список шесть российских компаний в связи со строительством Крымского моста.