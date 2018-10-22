МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в отношении Киева, сообщается на сайте Кремля.

Это стало ответом на "противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации".

Подчеркивается, что Москва отменит специальные экономические меры, если Киев прекратит действие санкций против россиян и российских компаний.

Правительству поручено разработать меры и определить перечень попадающих под них лиц.

Отношения Москвы и Киева

Отношения Москвы и Киева ухудшились после госпереворота на Украине, возвращения Крыма в состав России и начала противостояния в Донбассе.

В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины, в частности в участии в конфликте на юго-востоке страны, шпионаже, кибератаках и даже поставках украинских ракетных двигателей в КНДР.

Москва не раз заявляла, что не выступает стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

Украина ввела санкции против российских компаний и физических лиц и периодически пополняет список. Последний раз это произошло в сентябре: под ограничения попали "РЖД Логистика", "Промкомплекспласт" и "Газгольдер".

Кроме того, в августе Украина присоединилась к решению ЕС включить в санкционный список шесть российских компаний в связи со строительством Крымского моста.