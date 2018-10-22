МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Эксперты из России и Евросоюза, выступая в МИА "Россия сегодня", рассказали о рекомендациях, призванных улучшить отношения между Москвой и Брюсселем, осложнение которых наблюдается с кризиса на Украине в 2014 году.

Программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев, руководитель отдела Восточной Европы и Евразии Фонда науки и политики в Берлине Сабине Фишер поведали о промежуточном совместном докладе экспертной сети ЕС-РФ (EUREN).

Авторы доклада в лице Тимофеева и Фишер отмечают, что ЕС и России необходимо выйти из своих зон комфорта, чтобы изменить негативную динамику отношений. Фишер рассказала, что доклад стал результатом совместного труда российских и европейских экспертов, точки зрения которых на состояние отношений между ЕС и РФ не всегда совпадали.

Поскольку наиболее остро в отношениях России и ЕС стоит вопрос о начавшемся в 2014 году кризисе на Украине, эксперты предлагают сторонам поддержать меры по укреплению доверия на востоке Украины, сосредоточив усилия на поддержке режима прекращения огня, что позволит обеспечить и другие шаги, в том числе размещение миротворцев под мандатом ООН и в целом реализации минских соглашений. В то же время эксперты отмечают, что вопрос о Крыме останется яблоком раздора.

"Первый блок связан с наиболее сложным вопросом – вопрос взаимодействия на пространстве, которые называют постсоветским. Конечно, самой острой является проблема Украины и Донбасса. Первая наша рекомендация связана, конечно, с работой по продвижению минского процесса со всем пониманием, что это продвижение крайне сложное, но альтернатив Минску в данный момент нет", — сказал Тимофеев во время круглого стола, посвященного перспективам сотрудничества России и ЕС в условиях санкций.

По его словам, "самое главное, в чем заинтересованы ЕС и Россия, – это избежание эскалации военных действий".

"Прекращение огня – является первоочередным шагом по восстановлению доверия не только между сторонами конфликта, но и среди вовлеченных в него международных участников", — отметила Фишер, указав, что "малыми шагами" можно добиться большего в тех условиях, когда точки зрения сторон относительно минских положений так или иначе разнятся.

Кроме того, эксперты предлагают инициировать переговоры на высшем уровне между ЕС и ЕАЭС, сотрудничество между которыми может стать одним из способов преодоления разногласий и инициировать новые идеи для взаимодействия сторон.

"Модель одновременного партнерства возможна, мы исходим из того, что необходимо этот опыт самым тщательным образом изучать и подобное движение на политическом уровне поддерживать, потому что оно существенно снижает неопределенность и укрепляет безопасность всех сторон", — подчеркнул Тимофеев.

В этой связи эксперты также выделяют диалог по инициативе Китая "Один пояс – один путь", а также другим проектам. По словам эксперта, китайский проект важен, поскольку он вносит "существенный конструктив", от которого выиграют все: "ЕС как крупнейший торговый партнер КНР, сам Китай, Россия как крупная экономика и страны постсоветского пространства".

Отдельную группу предложений составляет взаимодействие по международным проблемам. Эксперты указывают на необходимость совместных действий РФ и ЕС по ядерной сделке с Ираном и разрешению кризиса в отношениях Вашингтона и Тегерана. Ситуация в Сирии и поиск менее политизированных областей международного сотрудничества, как проблемы окружающей среды и изменения климата Также стоят в этом блоке рекомендаций.

Непосредственно в двусторонних отношениях эксперты видят необходимость в изучении возможностей экономического сотрудничества ЕС и России в тех областях, которые не попадают под санкции, что может отвечать интересам как Москвы, так и Брюсселя. В том же блоке предложений – активное гражданское взаимодействие и инициирование диалога экспертов по спорным вопросам.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции. Москва 6 августа 2014 года приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.