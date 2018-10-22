Слом договора о РСМД нанесет вред общемировой безопасности, заявил Песков

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Слом Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) нанесет вред общемировой безопасности и стабильности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

"Путин неоднократно говорил о том, что Соединенные Штаты де-факто предпринимают действия, которые размывают положения этого договора, которые идут в нарушение с положениями этого договора. Но, собственно, Путин всегда говорил, что слом этого документа — он нанесет вред вообще такой общемировой безопасности и стабильности", — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента также отметил, что вокруг договора о РСМД остаются проблемные моменты, например, то, что "многие страны в Азии и других регионах разрабатывают подобные системы, которые можно квалифицировать как ракеты малой и средней дальности". Тем не менее Россия и США, по мнению Пескова, остаются двумя ключевыми странами, "которые несут ответственность за мировую стабильность и безопасность".

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты не намерены соблюдать Договор о ракетах средней и меньшей дальности, когда Москва его нарушает, и выйдут из договора. Президент США, комментируя выход из ДРСМД, заявил также, что Вашингтон будет развивать вооружения. Как заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, РФ рассчитывает получить внятные объяснения о дальнейших шагах США по ДРСМД от помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, который в воскресенье прибыл в Москву.