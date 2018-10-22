Подавшая в отставку глава Забайкалья продлила отпуск

КРАСНОЯРСК, 22 окт — РИА Новости. Глава Забайкалья Наталья Жданова, подавшая в отставку, не вышла в понедельник на работу, так как продлила свой отпуск до 28 октября, сообщила РИА Новости руководитель управления информационной политики региона Елена Назарова.

Жданова подала в отставку 11 октября. В настоящее время пока нет решения по ее отставке. На время отпуска губернатора регионом руководит первый зампредседателя правительства Александр Кулаков.

"Наталья Николаевна (Жданова — ред.) продлила отпуск до 28 октября. Она взяла неиспользованные дни от положенного ежегодного отпуска. Если ее отставка не будет принята, то губернатор выйдет на работу с 29 октября", — сказала собеседница агентства.

Жданова руководит регионом с февраля 2016 года, она сменила подавшего в отставку Константина Ильковского.