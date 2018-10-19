Медведев заявил о деградации отношений России и Евросоюза

БРЮССЕЛЬ, 19 окт — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру об абсолютной деградации текущих отношений между Россией и Евросоюзом, выразив надежду, что когда-нибудь они улучшатся.

"Вчера я разговаривал с председателем Еврокомиссии, еще раз акцентировав внимание на том, что отношения между Россией и Евросоюзом абсолютно деградировали, взаимоотношений между Европейской комиссией и правительством РФ, не говоря уже о саммитах на высшем уровне, уже несколько лет нет. Отношения между министрами в значительной степени осложнены, и это ни к чему хорошему не ведет", — сказал Медведев на пресс-конференции по итогам российско-бельгийских переговоров.

При этом он подчеркнул, что невозможно обсуждать самые сложные вопросы текущей повестки дня.

"А для нашей страны, как и для Европейского союза, эти отношения имеют особую ценность", — добавил премьер.

Он напомнил, что Евросоюз остается крупнейшим партнером, а РФ для всего ЕС является четвертым по значимости партнером.

"Надеемся, что рано или поздно все-таки найдем точки соприкосновения и сможем такого рода отношения поменять", — отметил Медведев.