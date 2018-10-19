Мэр Хабаровска выступил против переноса столицы ДФО во Владивосток

ХАБАРОВСК, 19 окт — РИА Новости. Мэр Хабаровска Сергей Кравчук высказался против переноса столицы Дальневосточного федерального округа во Владивосток.

Хабаровск является центром ДФО с момента его образования (2000 год). Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко ранее заявил, что столицей Дальнего Востока нужно сделать Владивосток. Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал отметил, что не согласен с предложением главы соседнего Приморского края. Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев сообщил в четверг, что поручает Минвостокразвития и аппарату полпредства до 1 декабря подготовить полный доклад президенту РФ Владимиру Путину с технико-экономическим обоснованием, затратами и преимуществами переноса столицы ДФО во Владивосток.

"Как мэр города Хабаровска я против переноса. Почему? Начнем с того, что город Хабаровск – это крупнейший логистический центр. Строится великолепнейший аэровокзальный комплекс, будет строиться самый крупный логистический центр "Почты России" по обработке почтовой корреспонденции. У нас развивается – и семимильными шагами – зона ТОСЭР. (Строятся) автомобильные дороги: чего стоит только "Обход Хабаровска" – для того, чтобы именно облегчить работу логистики "запад – восток"", — заявил Кравчук в эфире местного телеканала "Губерния".

Кроме того, мэр предложил спросить мнение самих хабаровчан.

"Владивостокцы к нам приезжают и говорят: "Мы бы к вам жить переехали, как у вас здорово, как красиво". Что, Владивостоку нечем заняться больше, как переносом столицы? Нет, я против этого, буду выступать и говорить, что город Хабаровск – исторический центр Дальнего Востока", — сказал Кравчук.