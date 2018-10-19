"Единая Россия" не будет выдвигать кандидата на выборы главы Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 19 окт — РИА Новости. "Единая Россия" не будет выдвигать кандидата на выборы губернатора Приморья, сообщила РИА Новости пресс-секретарь регионального отделения партии Ольга Титаренко.

"Завтра пройдет заседание регионального политсовета, на нем вопроса о выдвижении не стоит", — уточнила она.

Избирком Приморья по рекомендации ЦИК признал результаты сентябрьских выборов главы региона недействительными.

Бывший врио губернатора края Андрей Тарасенко заявил, что считает это решение правильным, и отказался от борьбы. Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко выразил готовность оспаривать результаты на трех территориях — в Уссурийске, Артеме и Находке. Всего он подал более 30 исков.

Сейчас врио губернатора назначен Олег Кожемяко, возглавлявший до этого Сахалинскую область. Недавно он объявил, что планирует участвовать в выборах главы края в качестве самовыдвиженца. В начале октября депутаты законодательного собрания Приморья приняли закон, который позволяет баллотироваться самовыдвиженцам.

Новое голосование состоится 16 декабря.