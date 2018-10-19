"Единая Россия" не будет выдвигать кандидата на выборы главы Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 19 окт — РИА Новости. "Единая Россия" не будет выдвигать кандидата на выборы губернатора Приморья, сообщила РИА Новости пресс-секретарь регионального отделения партии Ольга Титаренко.
"Завтра пройдет заседание регионального политсовета, на нем вопроса о выдвижении не стоит", — уточнила она.
Избирком Приморья по рекомендации ЦИК признал результаты сентябрьских выборов главы региона недействительными.
Сейчас врио губернатора назначен Олег Кожемяко, возглавлявший до этого Сахалинскую область. Недавно он объявил, что планирует участвовать в выборах главы края в качестве самовыдвиженца. В начале октября депутаты законодательного собрания Приморья приняли закон, который позволяет баллотироваться самовыдвиженцам.
Новое голосование состоится 16 декабря.