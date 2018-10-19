Путин заявил, что россияне в случае ядерной войны попадут в рай

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о тех, кто применит ядерное оружие против РФ, заявил, что в случае такого развития событий "мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут".

На заседании дискуссионного клуба "Валдай" президент отметил, что в концепции РФ по использованию ядерного оружия нет превентивного удара, и подобные виды вооружений могут быть использованы только в случае ответного удара.

"Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. А мы, жертвы агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют", — заявил Путин.

Ранее Путин заявлял, что Москва теоретически может применить ядерное оружие только в качестве ответного удара. Он отмечал, что подобное решение может быть принято, если системы предупреждения ракетного нападения не только зафиксировали запуск ракет, но и дали точный прогноз траектории полётов и время падения головных частей на территорию России.

Риски создания биологического оружия

Если кто-то будет разрабатывать биологическое оружие, такими исследованиями займутся и другие, отметил российский лидер Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что слышал заявление о том, что на территории Грузии проводятся генетические исследования. Эти разработки, отметил Путин, если они действительно проводятся, "очень опасны и связаны с последними достижениями в области генетики".

"Якобы проводятся такие опыты уже на животных. Там у собак, у крыс, у них цикл достаточно быстрый,… уже наступают такие изменения, которые кардинальным образом меняют первоначальный облик. Если это так, то это представляет большую угрозу. Как бороться — нужно понимать, все должны понимать, что ничто ниоткуда не берется и никуда не исчезает. Действие равно противодействию и наоборот. Поэтому, если кто-то будет разрабатывать такие меры, должен понимать, что и другие будут этим заниматься. Лучше заранее сесть и вырабатывать единые правила в этой чрезвычайно чувствительной сфере", — сказал он.

Международный дискуссионный клуб "Валдай"

Международный дискуссионный клуб "Валдай" экспертно-аналитический центр, который был образован в 2004 году в Великом Новгороде. Основными задачами Клуба как международной интеллектуальной площадки является содействие открытому диалогу экспертов, политиков, общественных деятелей и журналистов, непредвзятое обсуждение актуальных мировых проблем в области международных отношений, политики, экономики, безопасности, энергетики и других областях, прогнозирование ключевых тенденций и процессов в мироустройстве XXI века.

Участниками конференций клуба "Валдай" стали многие выдающиеся политики, эксперты, общественные деятели и деятели культуры из России и других государств. С российской стороны — это Сергей Иванов, Вячеслав Володин, Дмитрий Медведев, Игорь Шувалов, Сергей Лавров, Сергей Шойгу, Сергей Собянин и другие. Среди иностранных участников — Вольфганг Шюссель, Романо Проди, Доминик де Вильпен, Мустафа Баргути, Фолькер Рюэ, Франсуа Фийон, Кшиштоф Занусси, Шломо Бен-Ами, Франко Фраттини, Роберт Скидельски, Ян Чарногурский, Вацлав Клаус и многие другие. С участниками ежегодных заседаний клуба "Валдай" с момента его основания традиционно встречается Президент России Владимир Путин.