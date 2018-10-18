Эксперт назвал формат общения Путина на "Валдае" уникальным

СОЧИ, 18 окт — РИА Новости. Глава Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Александр Дынкин назвал формат общения президента РФ Владимира Путина с экспертами в рамках заседания дискуссионного клуба "Валдай" уникальным и отметил, что получил ответы на многие вопросы после выступления главы государства.

"Это такой уникальный российский формат, я не знаю ни одного другого лидера крупного государства, который бы три часа общался с экспертами, отвечал на самые разнообразные вопросы, это уникальная вещь. Владимир Владимирович понимает, что у него очень хорошо получается работа в таком формате, ему это приносит даже некое удовольствие, потому что он в спокойной, уверенной манере дает ответы на многие очень острые вопросы. Для меня это было очень интересно, я получил ответы на многие вопросы", — сказал эксперт журналистам после окончания панельной сессии.