Путин об ответе на ядерный удар по РФ: попадем в рай, а они просто сдохнут

СОЧИ, 18 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о тех, кто применит ядерное оружие против РФ, заявил, что в случае такого развития событий "мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут".

На заседании дискуссионного клуба "Валдай" президент отметил, что в концепции РФ по использованию ядерного оружия нет превентивного удара, и подобные виды вооружений могут быть использованы только в случае ответного удара.

"Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. А мы, жертвы агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют", — заявил Путин.

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