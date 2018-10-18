Путин призвал страны защищать свои интересы, несмотря на санкции

СОЧИ, 18 окт — РИА Новости. Нужно всегда реагировать и защищать свои интересы, и Россия, против которой введены санкции, и Китай, против которого ведется торговая война, так и поступают, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодном заседании дискуссионного клуба "Валдай".

"Мне кажется, не нужно сиюминутно реагировать на некоторые вещи, которые могут усугубить как-то ситуацию, но, безусловно, нужно всегда реагировать и защищать свои интересы. Мы так и делаем — и Китай, и Россия", — сказал Путин, отвечая на вопрос участника дискуссии из Китая, как Россия будет реагировать на санкции против нее и какой совет президент мог бы дать Китаю, против которого ведется торговая война.