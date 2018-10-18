Путин считает страх плохим методом управления

СОЧИ, 18 окт — РИА Новости. Страх — это плохой способ управления, он ненадежный, лучший способ управления — это убеждение и мотивация, заявил президент России Владимир Путин.

"Это плохой способ управления, потому что очень ненадежный. Самый лучший способ управления, если иметь в виду контакт с обществом, — это убеждение и мотивация позитивная, положительная мотивация. Нужно, чтобы люди, с которыми ты общаешься, с которыми коммуницируешь, — нужно, чтобы это была совместная работа. Невозможно допустить отрыва от тех, кто принимает решение, от тех, кто должен что-то выполнять. Все должны быть соисполнителями, это будет совместная, эффективная работа с максимальным результатом", — сказал Путин, выступая на "Валдае".

Международный дискуссионный клуб "Валдай" — периодическое собрание известных экспертов, специализирующихся на изучении внешней и внутренней политики России. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, газеты The Moscow Times, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.