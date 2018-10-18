У России огромная территория, и ей не нужно никуда забираться, заявил Путин

СОЧИ, 18 окт — РИА Новости. Россия никуда не забирается, у нее огромная территория, и ей ничего не нужно ни от кого, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодном заседании дискуссионного клуба "Валдай".

"Мы никуда не забираемся, у нас огромная территория, нам ничего не нужно ни у кого. Но, естественно, мы дорожим своим суверенитетом, независимостью. Так было всегда, во все времена истории нашего государства. Это в крови нашего народа, как я уже неоднократно говорил. В этом смысле мы чувствуем себя уверенно", — сказал Путин.