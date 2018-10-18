Присоединение Крыма к России является результатом референдума, заявил Путин

СОЧИ, 18 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, комментируя воссоединение Крыма с Россией, заявил, что полуостров российский "не потому что мы пришли и что-то схапали", а потому что население само попросило принять его в состав РФ через референдум.

"Крым это наше… Наше почему? Не потому, что мы пришли и что-то схапали", — сказал Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай".

"Здесь же у всех демократия. Что такое демократия? Это власть народа. Она как проверяется? С помощью референдумов, выборов и так далее. Люди пришли на референдум в Крыму и проголосовали: хотим быть а) — независимыми, следующим шагом — хотим быть в составе Российской Федерации", — пояснил президент.

Путин также сравнил ситуацию с объявлением независимости Косово, когда решение было принято без референдума, а на основе голосования в парламенте, с которым потом согласились все, кто поддерживал распад Бывшей Югославии.

"Давайте будем спорить, смотреть документы ООН, посмотрим, что такое устав ООН, где написано о праве нации на самоопределение. Будем спорить бесконечно. Но мы исходим из волеизъявления людей, живущих на этой территории", — подытожил Путин.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".