Присоединение Крыма к России является результатом референдума, заявил Путин

СОЧИ, 18 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, комментируя воссоединение Крыма с Россией, заявил, что полуостров российский "не потому что мы пришли и что-то схапали", а потому что население само попросило принять его в состав РФ через референдум.
"Здесь же у всех демократия. Что такое демократия? Это власть народа. Она как проверяется? С помощью референдумов, выборов и так далее. Люди пришли на референдум в Крыму и проголосовали: хотим быть а) — независимыми, следующим шагом — хотим быть в составе Российской Федерации", — пояснил президент.
Путин также сравнил ситуацию с объявлением независимости Косово, когда решение было принято без референдума, а на основе голосования в парламенте, с которым потом согласились все, кто поддерживал распад Бывшей Югославии.
"Давайте будем спорить, смотреть документы ООН, посмотрим, что такое устав ООН, где написано о праве нации на самоопределение. Будем спорить бесконечно. Но мы исходим из волеизъявления людей, живущих на этой территории", — подытожил Путин.