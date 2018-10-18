МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о продлении заморозки накопительной пенсии до 2021 года.
С 2014 года отчисления в накопительную часть пенсии в размере шести процентов от зарплаты россиян идут на выплаты нынешним пенсионерам.
До этого граждане могли распорядиться ими самостоятельно: направить на формирование собственных пенсионных накоплений или передать в страховую часть, увеличив баллы для расчета своей страховой пенсии.
В прошлом году заморозку пенсионных накоплений продлили до 2020 года.