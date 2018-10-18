Госдума заявила о курсе Киева на разрыв отношений с Москвой

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Ответственность за курс на разрыв российско-украинских отношений ложится на руководство современной Украины, следует из заявления Госдумы.

Государственная дума на пленарном заседании в четверг приняла заявление нижней палаты парламента об обострении ситуации на Украине, в котором Госдума, в том числе обращает внимание на действия США, поощряющих антироссийскую политику киевских властей.

Согласно заявлению, в Госдуме уверены, что "попытка нового широкомасштабного военного наступления Украины в Донбассе вкупе с новыми фактами убийств и террористических актов против его населения получит адекватный ответ и неизбежно приведет к катастрофическим последствиям".

"Государственная дума заявляет, что историческая ответственность за курс на разрыв российско-украинских отношений ложится на руководство современной Украины. Еще не поздно остановиться", — подчеркивается в тексте.

Соответствующее заявление будет направлено в Организацию объединенных наций, Парламентскую ассамблею ОДКБ, Парламентскую ассамблею ОБСЕ, Парламентскую ассамблею Совета Европы, а также в Верховную Раду Украины и Конгресс США.