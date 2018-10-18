Жириновский поставит в приемной свое чучело и проследит, кто будет его бить

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пообещал поставить в своей приемной изображающую его куклу, чтобы коллеги могли вымещать негативные эмоции.

Политик пояснил, что, по мнению психиатров, нельзя подавлять ярость и раздражение.

"Врачи говорят, если мы не дадим возможность гневу выйти наружу, будут расстреливать на улицах, в школах и так далее. В Японии (в офисах ставят) чучело начальника. Мое чучело поставьте. В приемной моей поставьте, а я буду следить, кто будет бить по морде чучело мое", — сказал Жириновский.

"Надо, Шерин, надо, чтобы расслабиться", — добавил Жириновский, обращаясь к депутату Госдумы от ЛДПР Александру Шерину.

Позже в своем Telegram-канале лидер ЛДПР подтвердил, что действительно намерен поставить такую куклу.