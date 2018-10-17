МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Санкции США в отношении российского банковского сектора — это объявление торговой войны, но Москва в состоянии преодолеть такое давление, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью Euronews. Он также назвал эти ограничения "наиболее тяжелыми".

Глава российского правительства отметил, что санкционная политика разрушает экономический порядок в мире.

"У нас нет никаких сомнений, что наша экономика способна адаптироваться к любым формам давления. Вопрос только в том, зачем это надо. Вопрос именно в том, что это разрушает международный порядок", — сказал Медведев в интервью, полный текст которого опубликуют 18 октября.

Премьер отметил, что в Москве понимают причины, почему против России идет целенаправленная кампания, но подчеркнул, что давление никак не сможет повлиять на российскую позицию.

"Мы же прекрасно понимаем: все, что связано с Россией, сейчас в Соединенных Штатах Америки преследует другую цель — это внутриполитические разборки <…> То же самое касается и европейских стран <…> Эта антироссийская кампания в 90% из ста преследует абсолютно внутриполитические цели: сохраниться у власти, сформировать правительство, добиться еще каких-то результатов. Но уж точно не повлиять на позицию России. На нее повлиять невозможно, все это прекрасно понимают", — сказал Медведев.

Санкции против банковского сектора

В начале августа группа сенаторов внесла на рассмотрение верхней палаты конгресса США законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе с санкциями против нового российского госдолга и госбанков.

Документ дает расплывчатую формулировку по возможным санкциям против госбанков, поэтому потенциально может привести и к запрету на расчеты в долларах.

Заместитель министра промышленности и торговли России Алексей Груздев заявил, что страна готова к возможному ужесточению санкций.

"Мы уже давно готовы ко всему. Несмотря на контрпродуктивность этих мер, наша промышленность и экономика неплохо адаптируются, хотя все это мешает конструктивному, нормальному ведению торговых связей", — заявил Груздев РИА Новости.