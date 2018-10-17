Россия и Египет полностью восстановят авиасообщение

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе переговоров в Сочи договорились восстановить авиасообщение между двумя странами в полном объеме.

Российский лидер напомнил, что в апреле возобновились регулярные рейсы Москва — Каир и подчеркнул, что египетская сторона делает все необходимое для обеспечения безопасности в сфере авиаперевозок.

"Будем стремиться к тому, чтобы в ближайшее время возобновить чартерные перевозки", — подчеркнул Путин.

Турпоток восстановят быстро

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) отметили, что после возобновления чартерного авиасообщения с Египтом российским туроператорам потребуется от двух до четырех недель для восстановления полного объема турпотоков.

"Будут ли эти объемы сопоставимы с 2014 годом, пока сказать трудно, так как сейчас у россиян другая покупательная способность. Однако если египетская сторона предложит уровень цен, сопоставимый с тем, какой был раньше, то объем восстановится достаточно быстро", — сообщила РИА Новости исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

Чартеры актуальны накануне зимы

Советник по транспорту руководителя Федерального агентства по туризму Дмитрий Горин заявил РИА Новости, что технических препятствий для быстрого восстановлению турпотока не возникнет. По его словам, у авиакомпаний есть достаточное количество самолетов, а туроператоры имеют действующие контракты с отелями и египетскими коллегами.

Он подчеркнул, что полноценное восстановление чартерного авиасообщения было бы особенно актуально накануне зимнего сезона.

"Египет — доступное и бюджетное для россиян туристическое направление с удобным перелетом. Особенно открытие полного авиасообщения между нашими странами было бы актуально накануне зимнего сезона, так как пляжный Египет не имеет конкуренции среди наших соотечественников в это время года", — заключил Горин.

Почему прекратили полеты

Авиасообщение между странами было прервано осенью 2015 года после крушения над Синаем самолета авиакомпании "Когалымавиа". Лайнер летел из Шарм-эш-Шейха в Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа. Все они погибли. ФСБ впоследствии признала случившееся терактом. Расследование катастрофы продолжается.