Россия и Египет полностью восстановят авиасообщение

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе переговоров в Сочи договорились восстановить авиасообщение между двумя странами в полном объеме.
"Будем стремиться к тому, чтобы в ближайшее время возобновить чартерные перевозки", — подчеркнул Путин.
Турпоток восстановят быстро
В Ассоциации туроператоров России (АТОР) отметили, что после возобновления чартерного авиасообщения с Египтом российским туроператорам потребуется от двух до четырех недель для восстановления полного объема турпотоков.
"Будут ли эти объемы сопоставимы с 2014 годом, пока сказать трудно, так как сейчас у россиян другая покупательная способность. Однако если египетская сторона предложит уровень цен, сопоставимый с тем, какой был раньше, то объем восстановится достаточно быстро", — сообщила РИА Новости исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.
Чартеры актуальны накануне зимы
Он подчеркнул, что полноценное восстановление чартерного авиасообщения было бы особенно актуально накануне зимнего сезона.
"Египет — доступное и бюджетное для россиян туристическое направление с удобным перелетом. Особенно открытие полного авиасообщения между нашими странами было бы актуально накануне зимнего сезона, так как пляжный Египет не имеет конкуренции среди наших соотечественников в это время года", — заключил Горин.
Почему прекратили полеты
Авиасообщение между странами было прервано осенью 2015 года после крушения над Синаем самолета авиакомпании "Когалымавиа". Лайнер летел из Шарм-эш-Шейха в Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа. Все они погибли. ФСБ впоследствии признала случившееся терактом. Расследование катастрофы продолжается.