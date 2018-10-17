Участники митинга в Магасе прибрались на площади и разошлись

НАЛЬЧИК, 17 окт – РИА Новости. Участники митинга в ингушском Магасе, который организаторы решили временно приостановить, вечером покинули площадку акции, предварительно прибравшись, сообщили РИА Новости в администрации руководителя региона.

"Участники митинга покинули площадь перед национальной телерадиокомпанией. Перед этим они привели площадку в порядок, убрав с нее мусор", — сказал собеседник агентства.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и глава Чечни Рамзан Кадыров 26 сентября подписали соглашение об определении границы между своими регионами, которое предусматривает равноценный обмен территориями. Парламенты Чечни и Ингушетии утвердили соглашение о границе. В Конституционном суде Ингушетии заявили, что соглашение может быть утверждено только по итогам референдума. В республике начались протестные акции, в том числе на площади Согласия в Магасе. Власти Ингушетии с 8 октября санкционировали митинг на новой площадке — возле здания национальной телерадиокомпании. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль внимательно наблюдает за ситуацией в Ингушетии и получает информацию от руководства республики.

С представителями митингующих дважды встречались полпред президента РФ в СКФО Александр Матовников и глава управления по внутренней политике администрации президента России Андрей Ярин. После второй встречи была достигнута договоренность, что члены оргкомитета митинга в среду примут участие в заседании комиссии по взаимодействию с органами государственной власти Чеченской республики по вопросам определения границы между Ингушетией и Чечней под председательством Евкурова. Однако представители митингующих не пришли на заседание.

Срок санкционированного митинга истекает 17 октября, в среду власти региона согласовали новую акцию, которая пройдет на той же площадке с 31 октября по 2 ноября. Днем в среду организаторы митинга решили приостановить акцию до 31 октября.