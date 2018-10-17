Лавров встретится с главой МИД Мадагаскара

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 22 октября встретится с главой МИД Мадагаскара и примет участие в форуме по Африке, сообщила представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

"Двадцатого-двадцать второго октября в Москву с рабочим визитом прибудет министр иностранных дел Республики Мадагаскар, 22 октября в министерстве иностранных дел России пройдут переговоры между главами внешнеполитических ведомств двух стран, в ходе которых будет рассмотрен широкий круг вопросов традиционно дружественных связей с упором на приоритетные направления и дальнейшее развитие", — сообщила Захарова на брифинге.

Она также отметила, что 22 октября в Москве Лавров примет участие в общественном форуме "Россия — Африка".