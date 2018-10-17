Минкультуры: снос памятника Красной армии в Варшаве – неисторичный поступок

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Снос памятника Благодарности Красной армии в Скарышевском парке Варшавы является неисторичным поступком, попыткой переписать историю, считают в Минкультуры РФ.

Памятник Благодарности Красной армии в Скарышевском парке Варшавы начали сносить в среду. Мемориал был возведен на месте братской могилы 26 советских солдат. Он был открыт 15 сентября 1946 года. Во время реконструкции площади Вашингтона в 1968 году останки красноармейцев были эксгумированы и перезахоронены на мемориальном кладбище на улице Жвирки и Вигуры, а сам памятник перенесли вглубь главной аллеи парка.

"То, что делается, — неисторично. Это свидетельство того, что здесь были похоронены люди… Таким образом, зачищается историческое поле, переписывается заново история, которая, в том числе, состоит из памятников, памятных досок, памятных мест", — сказал РИА Новости пресс-секретарь министерства Юрий Бондаренко.

Предполагается, что после демонтажа элементы памятника будут переданы музею "Проклятых солдат". По мнению Бондаренко, экспонироваться фрагменты вряд ли будут, поскольку предназначенных к сносу памятников слишком много, и площадь музея не позволит их выставлять. Таким образом, будет утеряна часть культуры того времени.

"Все это печально. Нет никаких оснований предполагать, что подобная практика будет прекращена в ближайшем будущем", — заключил собеседник агентства.

Поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя вступили в силу в Польше минувшей осенью. Закон предполагает, в числе прочего, снос советских памятников. По подсчетам Института национальной памяти Польши, он коснется более чем 450 памятников по всей стране, 230 из которых — памятники солдатам Красной армии.