Песков сообщил о подготовке ко встрече глав России, Турции, Франции и ФРГ

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Подготовка ко встрече лидеров России, Турции, Франции и Германии на четырехстороннем саммите в Стамбуле идет, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что четырехсторонняя встреча лидеров России, Франции, Германии и Турции состоится в недалеком будущем. По его словам, ранее Турция выступила с инициативой о месте проведения саммита.

"Да, такая подготовка ведется", — сказал Песков, отвечая на вопрос, собирается ли президент принимать участие в четырехстороннем саммите, который планируется в Стамбуле.