В Совфеде рассказали, как Россия может ответить Польше на снос памятников

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Россия может ввести политические и экономические санкции против Польши за снос памятника советским воинам, погибшим в борьбе с фашизмом, считает первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.

Ранее власти столицы Польши Варшавы заявили, что готовятся снести памятник Благодарности Красной армии в Скарышевском парке. В мэрии Варшавы агентству заявили, что памятник будет снесен в текущем месяце.

"Нынешним политикам, находящимся в руководстве Польши, хочется как можно дальше отойти от нашей общей истории", — сказал Джабаров РИА Новости.

Он подчеркнул, что "Москва может ввести санкции против подобных политических деятелей, поощряющих снос памятников советским воинам".

"Если есть возможность, ввести и санкции экономические (против Польши)", — сказал сенатор. По его словам, эти шаги экономического характера следует подробно проанализировать, чтобы не навредить себе.