Путин и Мирзиеев подпишут пакет документов по итогам переговоров

Владимир Путин во время переговоров с Шавкатом Мирзиеевым. Архивное фото

Владимир Путин во время переговоров с Шавкатом Мирзиеевым. Архивное фото

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Узбекистан Шавкат Мирзиеев по итогам переговоров в Узбекистане подпишут пакет межправительственных, межведомственных и коммерческих документов, сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее сообщалось, что Путин по приглашению своего коллеги 18-19 октября посетит с госвизитом Узбекистан.

"В ходе переговоров лидеры обсудят текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества. Запланирован обмен мнениями по актуальным региональным и международным вопросам. По итогам встречи предполагается подписание пакета межправительственных, межведомственных и коммерческих документов", — говорится в сообщении.

Кроме того, лидеры государств также примут участие в пленарном заседании первого Форума межрегионального сотрудничества России и Узбекистана на тему "Сельское хозяйство как приоритетное направление развития российско-узбекистанских отношений". Также предусмотрено участие президентов в церемонии начала реализации проекта строительства АЭС в Узбекистане в режиме видеоконференции.