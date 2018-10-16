Россия ждет импульса в переговорах о ЗСТ с ЕАЭС после визита главы Египта

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Кремль рассчитывает, что визит президента Египта Ас-Сиси в Россию придаст новый импульс подготовки соглашения о зоне свободной торговли Египта с ЕАЭС, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.

Он отметил, что египетский лидер Ас-Сиси сейчас находится с визитом в России, где уже успел встретиться с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и сенаторами и председателем коллегии Евразийской экономической комиссии Тиграном Саркисяном.

"Ведется подготовка соглашения о зоне свободной торговли между Египтом и Евразийским экономическим союзом. Этот проект обсуждается с июля текущего года. И очевидно, что после встречи вчерашней (с Саркисяном) будет этому процессу придан дополнительный импульс", — заявил Ушаков журналистам.