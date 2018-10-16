Ушаков рассказал о подготовке визита Путина в Париж

Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи. Архивное фото

Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи. Архивное фото

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин планирует посетить Париж 11 ноября, в день столетия со дня окончания Первой мировой войны, детали визита еще предстоит обсудить, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Ранее источник во французском министерстве иностранных дел заявил, что во Франции надеются на визит Путина в Париж 11 ноября. В это время в Париже будут праздновать столетие со дня окончания Первой мировой войны.

"В Париж мы планируем полететь, но детали еще предстоит обсудить", — сказал Ушаков журналистам.

Он отметил, что Путин может принять участие в торжественных мероприятиях на Елисейских полях и в рабочем завтраке, который организовывает президент Франции Эммануэль Макрон.