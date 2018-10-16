В Чехии оценили перспективы сотрудничества с Россией в сфере обороны

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Москва и Прага могут сотрудничать в сфере безопасности и борьбы с терроризмом на парламентском уровне, Чехия рассчитывает на оживление диалога с Россией, заявил председатель палаты депутатов парламента Чехии Радек Вондрачек.

"Чехия будет всегда продвигать такие решения, которые помогут снизить напряженность в мире… По вопросам безопасности мы можем сотрудничать с Россией. Россия — постоянный член совета безопасности ООН, Россия — это государство, которое борется против терроризма… Тут мы можем на парламентском уровне вести диалог и сотрудничать",- сказал Вондрачек на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

Он сообщил, что в России сейчас находится делегация комитета Чехии по образованию. "Сейчас они в Санкт-Петербурге. Сегодня должны приехать в Москву. Так что сейчас в России находятся 11 депутатов чешской палаты депутатов. Это свидетельство того, что отношения, которые на определенное время стали более прохладными, удастся оживить и развивать диалог", — отметил спикер чешского парламента.

Чешский политик также призвал открыто говорить о проблемах.

"Мы не можем замалчивать существующие проблемы — то, что связано. Украиной и делом Скрипалей, а также то, что было в нашем прошлом. Об этом надо говорить",- сказал он на заседании.

Вондрачек находится с визитом в России 14-16 октября. В понедельник встретился с председателем совета федерации Валентиной Матвиенко, а также провел лекцию в МГИМО.