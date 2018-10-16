Ульяновский губернатор сократит зарплаты себе и чиновникам

САМАРА, 16 окт — РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов принял решение о сокращении зарплат себе и областным чиновникам, сообщает во вторник пресс-служба правительства региона.

"Я принял решение сократить зарплату губернатора на 15%, заместителей, председателя правительства, его заместителей – на 10%, министров – на 5%", — цитирует Морозова пресс-служба.

По ее данным, сэкономленные средства планируется направить на здравоохранение. Сокращение зарплат произойдет с 1 января 2019 года.

Согласно декларации о доходах, за 2017 год Морозов заработал более 3,5 миллиона рублей.