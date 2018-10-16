МАГАДАН, 16 окт — РИА Новости, Людмила Щербакова. Уровень жизни в Магадане пока далек от столичного, и статус столицы Дальнего Востока город не заслуживает, заявил РИА Новости губернатор Магаданской области Сергей Носов, комментируя предложение мэра Магадана присвоить городу статус столицы ДВФО.

Хабаровск является центром Дальневосточного федерального округа с момента его образования (2000 год). Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко заявил, что столицей Дальнего Востока нужно сделать Владивосток. Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что не согласен с предложением главы соседнего Приморского края.

Мэр Магадана Юрий Гришан на прошлой неделе предложил присвоить статус столицы Дальнего Востока Магадан.

"Уровень жизни в Магадане должен несильно отличаться от уровня столичного. Когда мы это обеспечим, люди это оценят. Магадан не зря и давно называется столицей Колымы. Давайте, чтобы столица Колымы соответствовала по всем параметрам столице Дальнего Востока, столице Сибири, столице Урала и так далее. Кто мешает? Давайте сделаем. Но начать надо с себя. Если говорить про Магадан, я бы начал с одного из моментов таких важных – с дератизации. Вот решим этот вопрос, тогда будет не стыдно и про столицу говорить", — сказал Сергей Носов РИА Новости.