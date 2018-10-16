Депутаты Приморья рассмотрят обращение о расформировании краевого избиркома

ВЛАДИВОСТОК, 16 окт — РИА Новости. Депутаты Приморья рассмотрят обращение общественности о расформировании избиркома края после прошедших выборов губернатора, результаты которых отменили, сообщил председатель комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы законодательного собрания региона Дмитрий Новиков
"Не могу понять, почему не рассматриваем обращение граждан, которые направили коллективное письмо депутатам с предложением о расформировании крайизбиркома, ТИК Уссурийска, Артема, Находки и Советского района Владивостока. Эти комиссии должны быть распущены. По закону, заксобрание имеет право само обратиться в суд и потребовать роспуска комиссии. У нас есть обращение граждан, его почему-то депутатам не раздали. А мы можем обратиться в суд и потребовать роспуска крайизбиркома и четырех ТИК", — сказал депутат Артем Самсонов (КПРФ) на заседании заксобрания края во вторник.
"Все спорные ситуации, согласно закону РФ, рассматриваются в суде, насколько я знаю, суд вынес свой вердикт, предварительно, но решение суда есть. Если есть соответствующее обращение от жителей и общественных организаций, я уверен, что они поступили председателю законодательному собранию, он их расписал, и мы подобные обращения обязательно рассмотрим согласно регламенту", — сказал Новиков.
Приморский краевой суд в пятницу отклонил иск об отмене решения избиркома региона, признавшего результаты выборов главы края недействительными, который подал участвовавший в них Андрей Ищенко (КПРФ).
Врио главы региона назначен Олег Кожемяко, возглавлявший до этого Сахалинскую область. Он заявил, что планирует участвовать в выборах главы края в качестве самовыдвиженца. В начале октября депутаты законодательного собрания Приморья приняли закон, который позволяет самовыдвиженцам участвовать в выборах губернатора региона.