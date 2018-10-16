Депутаты Приморья рассмотрят обращение о расформировании краевого избиркома

Подсчет голосов на избирательном участке во Владивостоке во время второго тура выборов губернатора Приморского края. 16 сентября 2018

Подсчет голосов на избирательном участке во Владивостоке во время второго тура выборов губернатора Приморского края. 16 сентября 2018

ВЛАДИВОСТОК, 16 окт — РИА Новости. Депутаты Приморья рассмотрят обращение общественности о расформировании избиркома края после прошедших выборов губернатора, результаты которых отменили, сообщил председатель комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы законодательного собрания региона Дмитрий Новиков

Группа активистов на прошлой неделе направила в краевой парламент обращение с просьбой рассмотреть вопрос о расформировании избиркома края, об этом общественники написали в соцсетях.

"Не могу понять, почему не рассматриваем обращение граждан, которые направили коллективное письмо депутатам с предложением о расформировании крайизбиркома, ТИК Уссурийска, Артема, Находки и Советского района Владивостока. Эти комиссии должны быть распущены. По закону, заксобрание имеет право само обратиться в суд и потребовать роспуска комиссии. У нас есть обращение граждан, его почему-то депутатам не раздали. А мы можем обратиться в суд и потребовать роспуска крайизбиркома и четырех ТИК", — сказал депутат Артем Самсонов (КПРФ) на заседании заксобрания края во вторник.

Новиков отметил, что к этим выборам достаточно много претензий с обеих сторон.

"Все спорные ситуации, согласно закону РФ, рассматриваются в суде, насколько я знаю, суд вынес свой вердикт, предварительно, но решение суда есть. Если есть соответствующее обращение от жителей и общественных организаций, я уверен, что они поступили председателю законодательному собранию, он их расписал, и мы подобные обращения обязательно рассмотрим согласно регламенту", — сказал Новиков.

Приморский краевой суд в пятницу отклонил иск об отмене решения избиркома региона, признавшего результаты выборов главы края недействительными, который подал участвовавший в них Андрей Ищенко (КПРФ).

Избирком Приморья по рекомендации ЦИК РФ признал результаты выборов главы региона недействительными. Бывший врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко заявил, что считает правильным решение об отмене итогов выборов. Ищенко выразил готовность оспаривать результаты на трех территориях — в Уссурийске, Артеме и Находке. Всего им подано более 30 исков, отмечал кандидат от КПРФ. Новые выборы пройдут 16 декабря.

Врио главы региона назначен Олег Кожемяко, возглавлявший до этого Сахалинскую область. Он заявил, что планирует участвовать в выборах главы края в качестве самовыдвиженца. В начале октября депутаты законодательного собрания Приморья приняли закон, который позволяет самовыдвиженцам участвовать в выборах губернатора региона.