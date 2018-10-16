Кожемяко намерен сотрудничать с другими кандидатами на пост главы Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 16 окт — РИА Новости. Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко, который намерен участвовать в выборах главы края самовыдвиженцем, заявил о том, что готов к сотрудничеству с другими кандидатами и что поможет им в прохождении муниципального фильтра.

"Времени немного, необходимо поэтому сплачивать все здравые силы для решения социальных проблем – их довольно много. Поэтому я готов к сотрудничеству со всеми, кто заявится кандидатом и кто дает здравое предложение, направленное на развитие города и решение социальных задач. Это и депутаты, и простые жители. И, конечно, я буду помогать в том числе в прохождении муниципального фильтра тем, кто заявится на выборы, с тем, чтобы консолидировано пройти эти выборы, а жители могли выбрать наиболее достойного кандидата",- сказал Кожемяко журналистам во Владивостоке.

По его словам, его предвыборный штаб возглавит Антон Волошко, занимавший пост первого заместителя губернатора Сахалинской области, когда регионом руководил Кожемяко.

"Чтобы выиграть выборы, надо рассчитывать на большинство", — добавил он.

Избирком Приморья по рекомендации ЦИК РФ признал результаты выборов главы региона недействительными. Бывший врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко заявил, что считает правильным решение об отмене итогов выборов. Ищенко выразил готовность оспаривать результаты на трех территориях — в Уссурийске, Артеме и Находке. Всего им подано более 30 исков, отмечал кандидат от КПРФ. Новые выборы пройдут 16 декабря.

Врио главы региона назначен Олег Кожемяко, возглавлявший до этого Сахалинскую область. Он заявил, что планирует участвовать в выборах главы края в качестве самовыдвиженца. В начале октября депутаты законодательного собрания Приморья приняли закон, который позволяет самовыдвиженцам участвовать в выборах губернатора региона.