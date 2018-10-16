Фургал приостановил ряд госзакупок правительства Хабаровского края

ХАБАРОВСК, 16 окт — РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал приостановил некоторые позиции госзакупок регионального правительства, которые были размещены на электронной площадке с октября и еще не успели состояться, например, банкеты, ремонт квартир и покупка новых автомобилей, сообщает пресс-служба губернатора во вторник.

Либерал-демократ Сергей Фургал по итогам выборов губернатора Хабаровского края в сентябре сменил на посту главы региона единоросса Вячеслава Шпорта. За Фургала проголосовали почти 70% избирателей.

"По решению губернатора Хабаровского края в краевом правительстве приостановили процесс госзакупок. Сергей Фургал попросил проверить все потенциально скандальные позиции: банкеты и питание, ремонт квартир и помещений, приобретение новых автомобилей для нужд краевого правительства", — говорится в сообщении.

Так, под сомнение главы региона попало приобретение двух служебных квартир стоимостью 5,5 миллионов рублей каждая, покупка двух автомобилей по 2,5 миллиона рублей, покупка мультимедийной системы общей стоимостью 11 миллионов рублей, канцелярия и мебель общей стоимостью 10 миллионов рублей, а также покупка ковровых покрытий.

Отмечается, что специалистам краевого минфина поручено провести внутренний аудит.

"Руководитель каждого ведомства, госзакупки которого попали в список сомнительных, должен будет обосновать и доказать значимость совершения того или иного приобретения. Общая стоимость тендеров, размещенных на единой электронной площадке, на данный момент превышает 150 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

Уточняется, что под приостановку не попали социально-значимые госзакупки — медпрепараты, оборудование для больниц, жилье на вторичном рынке для сирот и ветеранов Великой Отечественной войны.

"На данный момент приостановлены закупки, которые были размещены на электронной площадке начиная с октября и еще не успели состояться", — говорится в сообщении.