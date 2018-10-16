Часть депутатов гордумы Владивостока опротестовали процедуру выборов мэра

ВЛАДИВОСТОК, 16 окт — РИА Новости. Часть депутатов Владивостока во вторник на внеочередном заседании гордумы покинули зал, не решив вопрос о начале процедуры формирования комиссии, которая выберет мэра, мотивировав это необходимостью введения прямых выборов, сообщает корреспондент РИА Новости из зала заседания.

Мэр Владивостока Виталий Веркеенко с 12 октября ушел в отставку по собственному желанию. Он отметил, что "есть силы бороться за благополучие города, но уже нет мотивации".

Депутаты рассмотрели вопросы о досрочном прекращении полномочий Веркеенко и о проекте решения думы города "О начале процедуры формирования конкурсной комиссии на замещение должности главы города Владивостока". Депутаты приняли отставку Веркеенко, также на обсуждение вынесли вопрос о начале формировании комиссии, соответствующий проект был внесен в думу профильным комитетом. При этом депутат-коммунист Евгений Ляшенко предложил покинуть заседание своим коллегам.

"На прошлом заседании мы проводили главу города Веркеенко, которого мы избрали единогласно, под аплодисменты. Он завещал нам две вещи. Одну из них полностью поддерживает коммунистическая партия — прямые выборы мэра Владивостока и вообще всех городов. Чтобы не одна партия решала, кто будет руководить городом, а свой выбор сделал народ. Нами в заксобрание были внесены поправки, чтобы назначить прямые выборы мэра. Поэтому мы не можем согласиться с процедурой формирования комиссий. Есть предложение депутатам, которые нас поддерживают, депутатам-коммунистам покинуть заседание думы", — сказал Ляшенко.

На заседании присутствовало 17 депутатов, девять из них покинули зал.

"Работаем по регламенту. В связи с тем, что дума не может принять решение, предлагаю закрыть заседание", — сказала председатель комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности думы города Роза Чемерис.

Теперь данный вопрос в думе рассмотрят 25 октября, добавила она.

По действующему законодательству выбрать нового мэра депутаты должны до конца года. Дума Владивостока сформирует конкурсную комиссию из восьми человек, в которую войдут на паритетных началах четыре назначенных ею члена и четыре — от главы Приморского края. По результатам конкурса комиссия представит на рассмотрение думы Владивостока не менее двух кандидатов.