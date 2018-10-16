Депутаты Приморья назначили новые выборы губернатора на 16 декабря

Урны с бюллетенями на избирательном участке во Владивостоке. Архивное фото

Урны с бюллетенями на избирательном участке во Владивостоке. Архивное фото

ВЛАДИВОСТОК, 16 окт — РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Приморья во вторник на внеочередном заседании назначили повторные выборы главы региона на 16 декабря, передает корреспондент РИА Новости из зала заседания.

Ранее во вторник комитет по региональной политике и законности приморского парламента одобрил проведение выборов 16 декабря.

На заседании присутствуют 35 депутатов из 40. За проведение выборов 16 декабря проголосовало 30 парламентариев.

Кроме того, депутаты утвердили количество подписей, которые в соответствии с Избирательным кодексом Приморского края кандидату необходимо собрать в свою поддержку для выдвижения на должность губернатора. Он должен быть поддержан 140 депутатами представительных органов и главами муниципальных образований. При этом подписи необходимо собрать не менее чем в 26 муниципальных районах и городских округах Приморского края, а 33 из них должны быть отданы депутатами и главами городских округов и муниципальных районов.

Избирком Приморья по рекомендации ЦИК РФ признал результаты выборов главы региона недействительными. Бывший врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко заявил, что считает правильным решение об отмене итогов выборов. Участвовавший в выборах главы края представитель КПРФ Андрей Ищенко выразил готовность оспаривать результаты на трех территориях — в Уссурийске, Артеме и Находке. Он отмечал, что подал более 30 исков.

Врио главы региона назначен Олег Кожемяко, возглавлявший до этого Сахалинскую область. Он заявил, что планирует участвовать в выборах главы края в качестве самовыдвиженца. В начале октября депутаты законодательного собрания Приморья приняли закон, который позволяет самовыдвиженцам участвовать в выборах губернатора. До этого в выборах губернатора Приморья принимать участие могли только кандидаты, выдвинутые партиями.