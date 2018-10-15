Медведев встретится с Меркель и Юнкером на саммите АСЕМ в Брюсселе

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель и главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером в рамках участия в саммите АСЕМ 18-19 октября в Брюсселе, сообщила пресс-служба правительства РФ.

Сообщается, что Медведев проведет ряд двусторонних встреч на полях форума "Европа-Азия" (АСЕМ) 18-19 октября в Брюсселе.

"Дмитрий Медведев встретится в рамках участия в саммите АСЕМ в Брюсселе с рядом коллег из Европы и Азии, в том числе Ангелой Меркель и Жан-Клодом Юнкером", — говорится в сообщении.

Медведев в ходе мероприятия также встретится с премьер-министром Бельгии Шарлем Мишелем и премьер-министром Королевства Камбоджа Хун Сеном.

Отмечается, что в ходе встреч будут затронуты актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других областях, а также реализация совместных проектов.