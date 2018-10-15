Яппарова назначили и.о. главы Минздрава Башкирии

УФА, 15 окт — РИА Новости. Врио главы Башкирии Радий Хабиров освободил от должности министра здравоохранения региона Анвара Бакирова и назначил исполняющим обязанности первого заместителя Рафаэля Яппарова, сообщили в пресс-службе главы республики.

Ранее в правительстве Башкирии заявили РИА Новости, что министр здравоохранения Бакиров, работу которого в понедельник раскритиковал врио главы региона Радий Хабиров, подал в отставку по собственному желанию. Собеседник пояснял, что Бакиров продолжит работу в сфере науки.

"Указом врио главы республики Башкортостан Радия Хабирова исполнение обязанностей министра здравоохранения республики Башкортостан возложено на первого заместителя министра здравоохранения Рафаэля Яппарова", — сообщили в пресс-службе Хабирова.

Другим указом Бакиров освобождён от должности министра здравоохранения региона по собственному желанию, говорится в сообщении.