Нетаньяху считает дружбу с Путиным важной для безопасности Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 окт — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что поддерживает постоянные контакты с президентом РФ Владимиром Путиным и высоко ценит дружеские отношения с ним, видя в них возможность справляться со "сложнейшими вызовами в регионе".

Даже после гибели в Сирии российского самолета-разведчика Ил-20, ставшей проверкой на прочность для отношений двух стран, оба лидера уже минимум трижды говорили по телефону.

"Я поддерживаю постоянную прямую связь с президентом России Владимиром Путиным и очень ценю наши дружеские отношения и взаимное уважение", — сказал глава правительства, выступая на открытии зимней сессии Кнессета.

"Это позволяет нам справляться со сложнейшими вызовами в нашем регионе. Эта связь важна для безопасности Государства Израиль", — добавил он.

После последнего телефонного разговора с Путиным Нетаньяху объявил о готовности в ближайшее время встретиться с ним лично. В Кремле не исключили такой возможности, но дали понять, что дата саммита еще не согласована.

Израиль заинтересован в первую очередь в сохранении координации с Россией в Сирии, видя в существующих механизмах "деконфликтинга" возможность продолжать военные операции против присутствия Ирана в соседней стране.

Российский Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря, был сбит 17 сентября при возвращении на авиабазу Хмеймим. В это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. По данным Минобороны РФ, Израиль уведомил российскую сторону об этом авиаударе лишь за минуту до его начала, введя в заблуждение относительно района удара и не сообщив о местонахождении истребителей F-16. Как заявили в МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200. Погибли 15 российских военнослужащих.

В Израиле не соглашаются с российской версией гибели Ил-20, согласно которой военные использовали самолет как прикрытие при налете на Сирию и, вопреки договоренностям, не предупредили заблаговременно РФ о действиях своей авиации.