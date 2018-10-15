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Политика

Хакасия через три недели выберет губернатора из одного кандидата

Сюжет:
Второй тур региональных выборов в России (307)
(обновлено: 17:11 15.10.2018)
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© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкКандидат от партии КПРФ на пост главы Республики Хакасия Валентин КоноваловКандидат от партии КПРФ на пост главы Республики Хакасия Валентин Коновалов
© РИА Новости / Александр Кряжев
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КРАСНОЯРСК, 15 окт — РИА Новости. Второй тур выборов главы Хакасии после снятия представителя Партии роста Александра Мяхара состоится через три недели. Избиратели будут голосовать за одного кандидата — коммуниста Валентина Коновалова.

Подсчет голосов на выборах в Единый день голосования. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Песков прокомментировал перенос выборов в Хакасии

В первом туре выборов 9 сентября участвовали действующий глава Хакасии Виктор Зимин (получил 32,42% голосов), Коновалов (44,81%), Андрей Филягин от СР (11,23%) и Александр Мяхар от Партии роста (6,61%). Позже Зимин снял свою кандидатуру с выборов, затем стало известно, что и Филягин, который должен был участвовать во втором туре вместе с Коноваловым, снял свою кандидатуру.

Второй тур выборов должен был состояться 21 октября между Коноваловым и Мяхаром. В четверг избирком республики подал иск в суд об отмене регистрации Коновалова из-за неправильно оформленных документов. В пятницу Верховный суд отложил заседание по этому вопросу на понедельник. В субботу врио главы Хакасии Михаил Развожаев в эфире федерального канала посоветовал региональному избиркому отозвать иск о снятии с губернаторских выборов Коновалова.

Мяхар снялся с выборов

В понедельник кандидат от Партии роста Алескандр Мяхар заявил, что не будет участвовать во втором туре выборов. При этом еще на прошлой неделе он говорил, что не снимется и намерен бороться за кресло главы региона. Также Мяхар призвал и Коновалова отказаться от участия во втором туре.

Агитация в поддержку кандидата от партии КПРФ на пост главы Республики Хакасия Валентина Коновалова
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Избирком Хакасии отозвал иск о снятии Коновалова с выборов

"Сегодня я даю пример правильного решения. Я принял решение снять кандидатуру с выборов главы республики Хакасия", — сказал он.

Свой отказ от участия Мяхар объяснил тем, что перенос выборов будет разумным решением и предоставит людям возможность сделать разумный выбор. Он отметил, что в настоящее время накал страстей предвыборной гонки достиг апогея.

"Думаю, должно пройти время, должны прекратиться все политические спекуляции, страсти должны утихнуть, и только тогда будет возможность выбирать. Выбирать разумом и сердцем, а не эмоциями, как происходит сейчас", — сказал Мяхар.

В пресс-службе партии пояснили, что "он всё сказал, обсудив с партией".

Коновалов готов идти до конца

Кандидат от КПРФ Коновалов в разговоре с РИА Новости заявил, что решение о снятии Мяхара было ожидаемым, а сам он сниматься не намерен.

Единый день голосования в регионах России. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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КПРФ продолжит участвовать в выборах главы Хакасии

"Мы пойдем до конца, и сниматься я не собираюсь. А то, что было вот эти последние две недели, это, конечно, полный спектакль. Печально, что привлекли и прокуратуру, и избирательную комиссию, и исполняющего обязанности главы республики… О том, что Мяхар снимется, мы говорили с самого начала", — сказал Коновалов.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов добавил, что партия продолжит "выборную кампанию и в состоянии преодолеть кризис в этой республике".

По мнению лидера КПРФ, оппоненты Коновалова снялись с выборов, так как "оказались не в состоянии представить конструктивную программу".

Второй тур в ноябре

По данным ЦИК, после того, как Мяхар снялся с выборов, они должны быть назначены не позднее чем через две недели. Но из-за того, что это будет праздничный день 4 ноября, а в праздники выборы проводить закон не разрешает, то, соответственно, голосование будет назначено на 11 ноября.

Единый день голосования в регионах России. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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В Партии роста прокомментировали решение Мяхара сняться с выборов в Хакасии

По словам члена ЦИК России Евгения Шевченко, выборы пройдут по одной кандидатуре — Коновалову, в бюллетене будет указана только его фамилия и два варианта — "за" и "против". Для победы на этих выборах Коновалову нужно будет набрать более 50% голосов в свою пользу.

Шевченко отметил, что если Коновалов примет решение снять свою кандидатуру с выборов главы Хакасии, повторные выборы руководителя региона могут состояться через 3 месяца. Он добавил, что за снятие уже зарегистрированных кандидатур с выборов закон не предусматривает никаких санкций.

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