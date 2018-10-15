ПАРНАС примет участие в выборах в Мосгордуму в 2019 году

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. ПАРНАС планирует выдвинуть своих кандидатов на выборах в Московскую городскую думу в 2019 году, ведутся консультации, в течение месяца московское отделение партии проведет предвыборную конференцию, заявил РИА Новости председатель ПАРНАС Михаил Касьянов.

"Есть планы. Пока у нас нет такого решения (сколько кандидатов будет выдвинуто по округам — ред.), поскольку идет обсуждение в московской организации, но это будут не все округа, это точно. Сможем сказать точно через месяц по количеству. В конце ноября — начале декабря будет московская конференция, может политсовет будет федеральный — это московское, конечно, решение", — сказал Касьянов.

Политик отметил, что партия открыта к диалогу со сторонними структурами. "Если будет у кого-то желание координироваться, мы всегда за это. Будем координироваться, взаимодействовать, согласовывать и так далее", — пояснил Касьянов.

По его словам, некоторые активисты партии уже изъявили желание выдвинуть свои кандидатуру. Касьянов добавил, что участниками предстоящих выборов от партии станут в основном "молодые люди".