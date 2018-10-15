Официальный визит президента Египта в Россию состоится на этой неделе

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Официальный визит президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси в РФ состоится на этой неделе, со своим российским коллегой Владимиром Путиным он сначала встретится для неформального общения во вторник вечером в Сочи, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что президент России Владимир Путин 17 октября в Сочи проведет встречу с главой Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, лидеры обсудят дальнейшее наращивание взаимодействия между странами.

"Неделя напряженная, у нас будет блок, связанный с официальным визитом президента Египта ас-Сиси в Российскую Федерацию. Контакты состоятся в Сочи, начнутся они завтра. Завтра будет часть рабочего дня в Москве, часть рабочего дня, уже вечер в Сочи. Далее вторая половина недели будет ознаменована заседанием Валдайского клуба, традиционно очень содержательное и интересное мероприятие", — сказал Песков журналистам.

"Завтра вечером уже в Сочи неформальное общение (Путина и ас-Сиси) запланировано. Это очень эффективный формат общения, который до начала официальных переговоров позволяет с глазу на глаз главам государств обсудить наиболее актуальные вопросы", — сказал пресс-секретарь президента, добавив, что полноценный день переговоров будет в среду, в рамках официального визита.

XV ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай" пройдет 15-18 октября в Сочи. Тема заявленной дискуссии — "Россия: программа на XXI век". Более 50 гостей, включая российских министров, дипломатов и международных экспертов, обсудят вопросы внешней, экономической и культурной политики страны в контексте непростой текущей международной ситуации.

В минувшее воскресенье египетский лидер заявил, что страна заинтересована в дальнейшем усилении сотрудничества с Россией. Официальное египетское информагентство МЕНА сообщило, что в ходе своего трехдневного визита ас-Сиси планирует провести переговоры с президентом Владимиром Путиным, главой правительства Дмитрием Медведевым, другими российскими политиками.