Избирком Хакасии отзовет иск о снятии с выборов кандидата от КПРФ

КРАСНОЯРСК, 15 окт — РИА Новости. Избирком Хакасии решил отозвать иск из Верховного суда об отмене регистрации кандидата на пост главы республики Валентина Коновалова (КПРФ), сообщили РИА Новости в пресс службе избиркома региона.

В четверг избирком подал иск в суд об отмене регистрации Коновалова из-за неправильно оформленных документов. В пятницу Верховный суд отложил заседание по этому вопросу на понедельник. В субботу врио главы Хакасии Михаил Развожаев в эфире федерального канала посоветовал региональному избиркому отозвать иск о снятии с губернаторских выборов Коновалова.

"Решено отозвать иск", — сказал собеседник агентства.

В первом туре выборов 9 сентября участвовали действующий глава Хакасии Виктор Зимин (получил 32,42% голосов), Коновалов (44,81%), Андрей Филягин от СР (11,23%) и Александр Мяхар от Партии роста (6,61%). Позже Зимин снялся с выборов, затем стало известно, что и Филягин, который должен был участвовать во втором туре вместе с Коноваловым, снял свою кандидатуру.

Второй тур голосования назначен на 21 октября, в нем за пост главы Хакасии должны бороться Коновалов и Мяхар.