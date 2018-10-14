Египет заинтересован в усилении сотрудничества с Россией

КАИР, 14 окт — РИА Новости. Египет заинтересован в дальнейшем усилении сотрудничества с Россией, заявил в воскресенье президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси на встрече с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.

Минниханов в воскресенье прилетел в Египет с двухдневной поездкой. Сразу после прибытия в Каир во дворце Аль-Иттихадия состоялась его официальная встреча с президентом ас-Сиси.

"Египет заинтересован в усилении продвинутого сотрудничества с Россией, в особенности в свете развития египетско-российских отношений в последние годы в различных сферах", — сказал египетский лидер.

Глава Египта выразил надежду, что потенциал республики Татарстан также будет содействовать развитию отношений между двумя странами.

Ас-Сиси в понедельник направится с двухдневным официальным визитом в Россию, где проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.