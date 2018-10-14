Президент Татарстана обсудит вопросы сотрудничества с руководством Египта

КАЗАНЬ, 14 окт — РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл с двухдневной рабочей поездкой в Египет, с руководством которого обсудит вопросы развития сотрудничества, сообщает пресс-служба главы российского региона.

"В рамках рабочего визита запланированы официальные встречи с президентом Египта Абдель Фаттахом Ас-Сиси и премьер-министром Египта Мустафой Мадбули, в ходе которых Рустам Минниханов намерен обсудить вопросы развития взаимного сотрудничества", — говорится в сообщении.

Также, по информации пресс-службы, президент Татарстана планирует посетить один из старейших в мире университетов Аль-Азхар и провести встречу с руководством этого религиозного учебного заведения. В частности, в самом известном духовном университете Минниханов намерен изучить вопросы организации обучения студентов и возможности сотрудничества с Болгарской исламской академией. Он также посетит соборную мечеть "Аль-Азхар Аш-Шариф" и осмотрит историческую часть Каира.

Ожидается, что Минниханов примет участие в церемонии открытия бюста известного востоковеда и политического деятеля Евгения Примакова в сквере рядом с Российским центром науки и культуры в Каире. Кроме того, запланировано интервью популярному телеканалу TEN TV (Tahrir Egyptian Network).

Во второй день пребывания в Египте запланированы встреча с министром промышленности и торговли страны Амром Нассаром и деловой форум "Татарстан – Египет" с участием представителей местных властей и бизнеса. Состоятся также встреча с министром культуры Египта Инас Абдель Даим, посещение Каирского оперного театра и экскурсия по Египетскому национальному музею.

Египет является для Татарстана одним из наиболее привлекательных партнеров для развития и укрепления торгово-экономических и инвестиционных отношений. По итогам 2017 года двусторонний внешнеторговый оборот между сторонами составил 22,8 миллиона долларов. Перспективными направлениями для развития сотрудничества являются поставки в Египет татарстанской нефтехимической продукции, нефтегазодобывающего оборудования, автомобилей "Камаз", вертолетов ПАО "Казанский вертолетный завод", судов АО "Зеленодольский завод им. А.М. Горького" и другой машиностроительной продукции.

Кроме того, как отмечается, заслуживают внимания вопросы сотрудничества в области фармацевтики, поставок медицинского оборудования и товаров легкой промышленности, сельского хозяйства и взаимных поставок продовольственной продукции.

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