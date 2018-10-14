Президент Татарстана обсудит вопросы сотрудничества с руководством Египта

КАЗАНЬ, 14 окт — РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл с двухдневной рабочей поездкой в Египет, с руководством которого обсудит вопросы развития сотрудничества, сообщает пресс-служба главы российского региона.
Также, по информации пресс-службы, президент Татарстана планирует посетить один из старейших в мире университетов Аль-Азхар и провести встречу с руководством этого религиозного учебного заведения. В частности, в самом известном духовном университете Минниханов намерен изучить вопросы организации обучения студентов и возможности сотрудничества с Болгарской исламской академией. Он также посетит соборную мечеть "Аль-Азхар Аш-Шариф" и осмотрит историческую часть Каира.
Ожидается, что Минниханов примет участие в церемонии открытия бюста известного востоковеда и политического деятеля Евгения Примакова в сквере рядом с Российским центром науки и культуры в Каире. Кроме того, запланировано интервью популярному телеканалу TEN TV (Tahrir Egyptian Network).
Египет является для Татарстана одним из наиболее привлекательных партнеров для развития и укрепления торгово-экономических и инвестиционных отношений. По итогам 2017 года двусторонний внешнеторговый оборот между сторонами составил 22,8 миллиона долларов. Перспективными направлениями для развития сотрудничества являются поставки в Египет татарстанской нефтехимической продукции, нефтегазодобывающего оборудования, автомобилей "Камаз", вертолетов ПАО "Казанский вертолетный завод", судов АО "Зеленодольский завод им. А.М. Горького" и другой машиностроительной продукции.
Кроме того, как отмечается, заслуживают внимания вопросы сотрудничества в области фармацевтики, поставок медицинского оборудования и товаров легкой промышленности, сельского хозяйства и взаимных поставок продовольственной продукции.