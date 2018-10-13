МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Заявление министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о возвращении Кубани и Москвы — это демонстрация глупости и предвзятости, что может в Киеве приносить политические дивиденды, считает зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

Ранее Омелян в интервью "Громадьске ТВ" на вопрос, что делать тем гражданам Украины, которым по разным причинам нужно ездить в Россию, ответил, что вместо этого им необходимо "одевать форму, брать автомат, идти воевать" для "возвращения Кубани и Москвы".

"Это продукт эпохи. Ещё некоторое время назад мы не знали о существовании Омеляна, теперь видите. Может быть, он достиг своей цели тем самым? Но если демонстрация глупости, зашоренности и предвзятости добавляет в условиях Украины каких-то очков в политической жизни, тогда можно сказать, что Омелян действует правильно", — сказал РИА Новости Затулин.